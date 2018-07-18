Президент "Киевстара" ушел в отставку

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент крупнейшего мобильного оператора Украины компании "Киевстар" Петр Чернышов уходит в отставку, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник на украинском телеком-рынке.

Чернышов был переизбран на должность президента "Киевстара" на срок с 14 июля 2017 года по 13 июля 2018 года. Ранее Чернышов уже сообщал журналистам о скором завершении его контракта в качестве главы "Киевстара", однако дальнейшие планы - свои и компании - не раскрывал.

Председатель Телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова отметила, что окончание работы Чернышова в "Киевстаре", скорее всего, не означает, что он покинет группу VEON. "Он ведь не только президент "Киевстара", но также отвечает за ряд других регионов холдинга. Возможно, мы увидим разделение должностей", - сказала она.

Согласно полученной агентством "Интерфакс-Украина" информации, на место Чернышова может быть назначен генеральный директор Beeline в Казахстане Александр Комаров.

Как сообщалось, Чернышов был назначен на должность президента "Киевстара" в июне 2014 года вместо основателя и бессменного до той поры руководителя Игоря Литовченко. До этого назначения Чернышов работал в компании Carlsberg на Украине.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн клиентов. Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - Vimpelcom Ltd.).