Суд признал экс-главу Татфондбанка банкротом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана в среду признал экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина банкротом, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда.

В отношении должника введена процедура реализации имущества.

Ранее сообщалось, что исковое заявление было подано Агентством по страхованию вкладов (АСВ) 1 августа 2017 года, сумма требований составляла 16,8 млн рублей. В феврале 2018 года суд признал иск обоснованным и ввел в отношении Мусина процедуру реструктуризации долга.

Банк России отозвал лицензию у входившего в топ-50 российских банков Татфондбанка 3 марта 2017 года. В апреле кредитная организация была признана судом банкротом. "Дыра" в капитале Татфондбанка оценивалась в 118 млрд рублей. ЦБ отмечал, что проблемы Татфондбанка были связаны с кэптивной бизнес-моделью банка, ориентированной на кредитование конечных собственников: порядка 65% кредитного портфеля банка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства.

По делу потерпевшего крах Татфондбанка расследуется уголовное дело. Ущерб от действий Р.Мусина, по данным следствия, оценивался в 50 млрд рублей.

Мусин является одним из бенефициаров Татфондбанка.