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"ЛУКОЙЛ" увеличил добычу нефти вслед за решением ОПЕК+

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" увеличил собственную добычу нефти на 4 тысяч тонн в сутки вслед за решением о возможности роста добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+, сообщил глава компании Вагит Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Сегодня, когда мы говорим о соглашениях с ОПЕК+, мы увеличили добычу. Все в мире сомневались, что российские нефтяники смогут так оперативно нарастить объемы производства. Мы нарастили наш объем на примерно 4 тысячи суточной добычи практически в течение месяца", - отметил Алекперов.

По его словам, это "говорит о том, что мы достаточно взвешенно подошли к остановке скважин и ввели их достаточно оперативно".

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В целом, отметил глава "ЛУКОЙЛа", компания успешно увеличивает производство углеводородов. "Компания достаточно успешно прошла 2017 год и первое полугодие 2018 года, то есть добыча выросла на 2,5%", - отметил он.

"Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке выросла на 15%, мощности нефтеперерабатывающих заводов - на 2%. Глубина переработки на отдельных заводах уже доходят до 90%, а в целом - на 75%", - добавил Алекперов.

Он сообщил Медведеву, что в 2017 году "ЛУКОЙЛ" выплатил около 1 трлн рублей в виде налогов в бюджеты разных уровней. "В первом полугодии этого года мы выплачиваем уже 650 млрд рублей, то есть компания заплатит более 1 трлн рублей налогов по итогам 2018 года", - отметил глава компании.

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Теги: ЛУКОЙЛ, ОПЕК+, нефть

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