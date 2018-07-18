Рынок акций РФ в среду просел по индексам из-за отсечки дивидендов "Газпрома"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду просел по индексам из-за отсечки на бирже дивидендов по бумагам "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и АФК "Система" с учетом расчетов "Т+2"; откат сдерживался ростом мировых площадок и коррекцией нефти, при этом ослабление рубля подогрело рост бумаг металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2294,78 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1144,72 пункта (-1,8%) - уровень двухнедельной давности; динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 63,15 руб./$1 (+0,55 рубля).

Без дивидендов на бирже со среды торговались акции "Газпрома" (-4,8%, до 138,29 рубля, дивиденд - 8,04 рубля на акцию), "АФК "Система" (-1,7%, до 8,89 рубля, дивиденд - 0,11 рубля), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -1,5% "префы", дивиденды составляют 0,65 рубля и 1,38 рубля соответственно).

Также подешевели бумаги "Мечела" (-3,3%), Сбербанка (-2,8%), "Ростелекома" (-2,3% и -1,1% "префы"), "Россетей" (-1,8%), "Распадской" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1%), "Мобильных телесистем" (-0,5%).

Подорожали рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,6%), "Северстали" (+2%), "Татнефти" (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Интер РАО" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%).

Индексы в США накануне выросли после полугодового отчета председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, где тот сообщил, что американский ЦБ намерен продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС уверен, что "на сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам", заявил Пауэлл.

Эти слова рынки восприняли как отсутствие у Федрезерва желания проводить агрессивное повышение ставок, отмечает MarketWatch.

Азиатские индексы в среду показали смешанную динамику (Япония на фоне ослабления иены выросла на 0,6%, Китай просел на 0,5%), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,2%) благодаря позитивной оценке американской экономики от председателя ФРС.

В ходе выступления в банковском комитете Сената накануне Пауэлл озвучил выводы, сделанные в полугодовом докладе Федрезерва. В частности, он отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.

Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась разнополярной, что увеличило в моменте волатильность колебаний цен, но затем котировки пошли вверх. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,836 млн баррелей при прогнозах снижения на 4,1 млн баррелей, однако сократились сильнее ожиданий резервы бензина и снизились запасы дистиллятов при прогнозах роста.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $72,38 за баррель (+0,3% и +0,5% во вторник), сентябрьская цена WTI - $67,28 за баррель (+0,2% и +0,03% накануне).

С начала июля нефть подешевела примерно на 9% на опасениях ввода новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Так, президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд. Эксперты опасаются, что торговые конфликты негативно скажутся на мировой экономике и замедлят рост спроса на топливо.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций в среду снизился третий день подряд, несмотря на улучшение динамики на европейских и азиатских площадках благодаря "голубиной" риторике главы ФРС на выступлении в банковском комитете Сената.

Давление на отечественный рынок с утра оказала подешевевшая нефть и новость о том, что Россия заметно нарастила добычу нефти в июле: прибавка составила 273 тыс. баррелей в сутки, при общем объеме сокращения в рамках сделки с ОПЕК на 300 тыс. б/с. В то же время, появились сообщения об очередной приостановке поставок из Ливии из-за все еще нестабильной военной обстановки на востоке государства - это привело к снижению экспорта с месторождения аш-Шарара с 300 тыс. до 125 тыс. б/с.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекc" Игорь Ковалев, "Газпром" завершил первый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и Европы на тему продления транзита российского газа через Украину после 2019 года. По итогам сторонам не удалось прийти к конкретным результатам. Следующая встреча состоится осенью.

Индекс РТС остается в зоне риска из-за перспектив дальнейшего падения курса рубля в случае новой волны повсеместных покупок доллара, считает эксперт.

По мнению руководителя управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниила Егорова, давление на индекс МосБиржи оказывают как внешний негативный фон, так и внутренние факторы. Акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" снизились из-за фиксации реестра акционеров под выплату дивидендов за прошлый год. Стоимость барреля марки Brent опускалась до минимальных значений за последние 3 месяца из-за валютой переоценки и неожиданного роста запасов сырья в США, тем самым оказывая давление на курс рубля.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, разогрев котировок акций, происходивший перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, закончен, а ведущие бумаги остались без дивидендов, в частности, "Газпром". Остался единственный драйвер - незакрытые дивидендные "окна", но чтобы играть на повышение, нужны стабильные цены на нефть. Возможно, будет поддержка от реинвестирования дивидендов, но деньги от "Газпрома" или других компаний поступят на рынок только в конце месяца.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы в США в начале торгов подросли, но инвесторы не спешат покупать ввиду близости индексов к локальным максимумам, а также в ожидании второго дня выступления Дж.Пауэлла в Конгрессе. Накануне глава ФРС дал понять, что центральный банк намерен продолжить постепенное повышение процентных ставок. Между тем квартальные результаты Morgan Stanley порадовали инвесторов, а вот власти Китая предупредили о намерении ввести дополнительные меры для компенсации потерь от импортных пошлин.

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов остались ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (2300 и 1155 пунктов соответственно), что увеличивает риски дальнейшего снижения - к 2215 и 1100 пунктам соответственно. Краткосрочное коррекционное снижение может принять более серьезный оборот.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова также полагает, что прогноз по дальнейшему движению российского рынка пока вырисовывается не самый благоприятный, так как полноценного восстановления цен на нефть в ближайшее время может и не произойти.

Развивающиеся рынки чувствуют себя не самым лучшим образом, а индекс доллара растет, что является следствием выступления главы ФРС США Пауэлла, заявившего об оптимистичных оценках роста американской экономики и планомерном повышении ставок.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер готовится встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе. Встреча будет посвящена возможностям начала переговоров о снижении тарифов на автомобили для нескольких ключевых торговых партнеров, что позволит положить конец торговой войне между ЕС и США. Правда, есть сомнения, что Трамп пойдет на такую сделку.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Иркута" (-8,3%), ПАО "ЕТС" (-4,9%), "Объединенной вагонной компании" (-3,9%), АО "Русолово" (-3,9%).

Подорожали акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+6,3%), ПАО "Группа Черкизово" (+5,6%), ПАО "Европейская электротехника" (+5,1%), ГДР Х5 (+4,1%), акции "Мостотреста" (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,901 млрд рублей (из них 13,396 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,969 млрд рублей - на "Газпром").