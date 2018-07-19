Вторую очередь "Ямал СПГ" запустят с опережением срока

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вторая очередь "Ямал СПГ" будет запущена в начале августа, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Ранее планировалось, что вторая очередь завода будет пущена в сентябре-октябре.

Михельсон отметил, что все три линии выйдут на полную мощность в начале следующего года.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 млн тонн в год. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).