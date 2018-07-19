Экономика

Законопроект об инсайдерской информации одобрен ко второму чтению

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку на заседании в четверг одобрил к принятию во втором чтении законопроект о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

Как говорится в одобренных депутатских поправках, статья 14 (полномочия Банка России) ФЗ 224 "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации" дополняется новым пунктом. Согласно новому положению, сотрудники ЦБ в рамках своих полномочий и при предъявлении служебных удостоверений "имеют право беспрепятственного доступа" в помещения юридических лиц, органов и организаций с целью проведения проверок.

В поправках оговаривается, что ЦБ не сможет получить доступ в помещения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также домой к физическим лицам.

ЦБ сможет получать доступ к любой информации, за исключением сведений, которые составляют государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств). Доступ к электронным носителям информации возможен "с соблюдением правил о защите персональных данных". При этом сотрудники ЦБ вправе требовать акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию.

Проведение выездных проверок возможно на основании решения главы ЦБ или его заместителя. "Для доступа к документам и имуществу организаций необходимо согласие руководителя организации", - уточнил глава комитета Анатолий Аксаков.

Одобренные к принятию во втором чтении поправки в закон об инсайде расширяют возможности регулятора в установлении фактов инсайдерской торговли и манипулирования и борьбы с ними.

Второе чтение законопроекта в Думе намечено на 24 июля.

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Теги: Госдума

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