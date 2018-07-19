Comcast отказался от борьбы с Disney за активы 21st Century Fox

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Comcast Corp, крупнейший американский интернет-провайдер, сообщил о прекращении попыток приобрести активы медиа-компании магната Руперта Мердока 21st Century Fox Inc., на которые также претендует Walt Disney Co.

Теперь Disney сможет беспрепятственно купить указанные активы, включая кино- и телевизионную студию, а также международные телеканалы, за $71 млрд. Ранее эту сделку одобрил Минюст США.

"Я поздравляю Боба Айгера и его команду из Disney и отдаю должное семье Мердока и команде Fox, которые построили такую привлекательную и уважаемую компанию", - заявил глава Comcast Брайан Робертс.

При этом Comcast объявил о намерении довести до конца предложенную сделку по покупке европейского телевизионного гиганта Sky Plc. Компания оценена в $34 млрд. На Sky также претендует Fox.

Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии, тогда как 21st Century Fox владеет одной из шести крупнейших голливудских киностудий (20th Century Fox) и телеканалами, включая пакеты Fox и National Geographic.

Comcast является вторым по величине оператором кабельного телевидения в мире, а также предоставляет телефонные и интернет-услуги, владеет студией Universal Pictures и тематическими парками развлечений Universal Parks & Resorts.

Акции Comcast дорожают в ходе предварительных торгов в четверг на 2,1%, Disney- на 0,7%, тогда как бумаги Fox дешевеют на 1%. Капитализация Sky снижается в Лондоне на 0,3%.