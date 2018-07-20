ЦБ Китая понизил справочный курс юаня максимальными темпами за два года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил справочный курс юаня максимальными темпами с июня 2016 года спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике ослабление китайской нацвалюты.

Справочный курс юаня на 20 июня уменьшен на 0,9% и установлен на уровне 6,7671 юаня, что является минимумом с июля 2017 года.

В интервью CNBC в четверг Трамп подверг критике резкое падение стоимости китайской нацвалюты. "Наша валюта дорожает. Я должен сказать, что это ставит нас в невыгодную позицию", - отметил Трамп.

Курс юаня к доллару США на торгах в пятницу составляет 6,7731 юаня, поднявшись по сравнению с 6,7751 юаня на закрытие предыдущей сессии.