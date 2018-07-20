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Экономика

Основная часть затрат на рост контейнерных перевозок ляжет на бюджет РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ведомства начали обсуждать, за счет каких средств увеличить и ускорить железнодорожный контейнерный транзит к 2024 году. Основную часть из необходимых 202 млрд рублей предложат выделить из бюджета, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Только на контейнерную инфраструктуру в районе БАМа и Транссиба может потребоваться государственное финансирование в размере 84 млрд руб. При этом ОАО "РЖД" не планирует вкладывать в проект средства от продажи контрольного пакета "Трансконтейнера", отмечает издание.

Большую часть затрат на достижение показателей железнодорожного контейнерного транзита, обозначенных в майских указах Владимира Путина, придется оплатить бюджету. К 2024 году, согласно указам, срок доставки контейнера с Дальнего Востока до западной границы РФ должен сократиться до семи дней, а объемы контейнерного транзита - увеличиться в четыре раза.

Источники газеты, знакомые с предварительной оценкой, сообщили, что примерно из 202 млрд руб. общей стоимости проекта "подавляющее большинство средств" должно поступить из федерального бюджета. В Минтрансе от комментариев изданию отказались, как и в аппарате вице-премьера Максима Акимова, где добавили, что оценка должна быть готова к 1 октября. В Минэкономразвития считают, что достижение целевых показателей контейнерного транзита "будет обеспечено преимущественно за счет внебюджетных источников", объем финансирования будет оценен в ходе разработки комплексного плана модернизации и расширения инфраструктуры.

Предварительные оценки звучали еще 30 мая на совещании у замминистра транспорта Алана Лушникова, пишет газета. Там Институт экономики и развития транспорта сообщил, что только те мероприятия по развитию контейнерного транзита, которые следует предусмотреть в рамках второй очереди модернизации БАМа и Транссиба, обойдутся в 83,9 млрд руб. и эти средства должен дать федеральный бюджет.

По итогам совещания 15 июня у Максима Акимова Минтранс также запросил у ОАО "РЖД" сведения о том, какую роль будет играть в исполнении майских указов продажа монополией 50% плюс 2 акций "Трансконтейнера", по оценке газеты это около 30 млрд руб. 9 июля заместитель главы РЖД Андрей Старков ответил ведомству, что "Трансконтейнер" даже после продажи профильному покупателю будет вносить свой вклад в контейнеризацию грузов, а РЖД смогут сыграть роль "нового сильного игрока в быстрорастущем сегменте рынка", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на переписку.

Доходы от продажи "Трансконтейнера" монополия предлагает направить на создание или приобретение логистического оператора, закупку подвижного состава и развитие терминально-складской инфраструктуры, также, возможно, на создание транспортно-логистической инфраструктуры. Первоочередные мероприятия на 2019-2021 годы оцениваются в 6,1 млрд руб., следует из письма Старкова. Речь идет о развитии контейнерных терминалов для транзитных транспортно-логистических центров (Калининград, Черняховск) и перевозок по России (приоритет - Сыктывкар, Приволжье, Доскино, Усинск, Волжский, Хабаровск-2, Таксимо и другие). Также планируется увеличение мощности терминала в Забайкальске (288 тыс. TEU), которой при текущем росте транзита на 27% в год может не хватить, развитие рефрижераторных терминалов (Первая Речка, Санкт-Петербург-Финляндский и другие).

В РЖД изданию пояснили, что вопросы финансирования мероприятий по достижению обозначенных в майских указах показателей транзита прорабатываются, вопрос продажи "Трансконтейнера" также обсуждался в контексте исполнения указов. "Все предложенные варианты (развитие терминалов, создание нового оператора) направлены на рост транзитных контейнерных перевозок в четыре раза",- сообщили в монополии.

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Теги: РЖД, Трансконтейнер

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