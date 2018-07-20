Рубль немного подрос к доллару и евро на старте торгов пятницы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после снижения в предыдущие дни на фоне ослабления котировок американской валюты на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,55-63,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,58 руб./$1 (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро уменьшился до 74,1 руб./EUR1 (-4 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,3 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,54 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 61,92 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы после падения в предыдущие дни (накануне доллар достигал месячного максимума, евро укреплялся до уровней начала месяца). Участники торгов отыгрывают снижение котировок американской валюты на глобальном рынке после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарованность действиями Федеральной резервной системы (ФРС), отметив, что политика Центробанка может подорвать экономический рост.

В интервью CNBC Трамп заявил, что не одобряет подъем базовой процентной ставки Федрезервом. По мнению лидера, подъем ставки может свести на нет экономический подъем, стимулируемый за счет налогово-бюджетной политики, проводимой американскими властями.

После интервью Белый дом распространил сообщение, в котором подчеркивается, что Трамп не намерен влиять на принятие решений американским Центробанком.

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю снижением. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени поднялась на 0,59% - до $73,01 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,28% - до $69,75 за баррель. С начала этой недели Brent подешевела на 3,6%, WTI - на 1,8%. Падению цен способствовали опасения, связанные с возможными последствиями торгового спора США с другими государствами.

Накануне поддержку рынку оказало заявление Саудовской Аравии, позволившее трейдерам сделать вывод, что слухи о возможном излишке нефти на рынке не имеют под собой основания. Представитель от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама заявил в четверг, что экспорт нефти из страны в июле будет примерно на июньском уровне, а затем сократится в августе примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, пишет MarketWatch.

Нефть Brent завершила торги в четверг снижением на фоне прекращения забастовки нефтяников в Норвегии, начавшейся 10 июля.