Туроператор "Интрэвел Столешники" объявил об остановке деятельности

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Туроператор "Интрэвел Столешники" с пятницы прекращает туроператорскую деятельность, сообщает компания.

"В соответствии с требованиями федерального закона N132 и руководствуясь интересами туристов, публично заявляем о прекращении туроператорской деятельности компании "Интрэвел Столешники" с 20 июля. На данный момент мы уже почти два месяца в жестких условиях негативного информационного поля на нашем рынке старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, не смогли", - говорится в заявлении гендиректора компании Евгения Юрьева.

"Интрэвел Столешники" входит в единый федеральный реестр туроператоров и ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь". Финансовая ответственность компании перед туристами застрахована на 80 млн рублей, в том числе, в САО "Якорь" на 20 млн рублей, АО СК "Армеец" на 20 млн рублей, ООО СК "Экип" на 10 млн рублей и на 30 млн рублей в СК "Инвестстрах", у которой в апреле была отозвана лицензия. В фонде персональной ответственности туроператора - 552,5 тыс. рублей.

Как сообщает компания, финансовых гарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам.

По данным реестра, в 2017 году туроператор обслужил 3019 туристов на общую сумму более 66,4 млн рублей.

С середины июня об остановке деятельности либо остановке чартерных программ заявили уже шесть туроператоров. Это компании Polar Tour, "Матрешка Тур", "Премиум Трэвел", "Натали Турс", "Аврора БГ", DSBW Tours. При этом в Ростуризме заявляют, что на туристическом рынке нет системного кризиса, и все банкротства связаны с просчетами в ведении коммерческой деятельности руководства этих компаний и неверной оценкой спроса на выездные туры.