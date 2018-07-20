АСВ выплатит вкладчикам Газбанка 17,8 млрд рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками лишенного лицензии Газбанка оценивается в 17,8 млрд рублей, говорится в материалах АСВ.

Выплаты страховки начнутся 23 июля 2018 года через отделения Сбербанка.

Согласно реестру обязательств Газбанка, за выплатой страхового возмещения на общую сумму около 17,8 млрд рублей могут обратиться порядка 47,5 тыс. вкладчиков, в том числе около 300 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 46 млн рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 20 субъектах РФ, в том числе в Самарской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 15,6 млрд рублей могут обратиться порядка 42 тыс. вкладчиков, в Ульяновской области на сумму около 1,9 млрд рублей могут обратиться порядка 4,3 тыс. вкладчиков.

Банк России отозвал лицензию у Газбанка 11 июля. Сообщалось, что в банке зависло 230 млн рублей средств государственных и муниципальных предприятий.