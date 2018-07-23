Суд потребовал у желающего стать банкротом владельца DSBW Tours доказательства его долгов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал владельцу туроператора DSBW Tours Карену Гончарову в рассмотрении его заявления о признании себя банкротом из-за отсутствия доказательств его долгов, следует из постановления, опубликованного на сайте суда.

"В Арбитражный суд города Москвы 3 июля поступило заявление Гончарова Карена Евгеньевича о признании его несостоятельным (банкротом). При решении вопроса о принятии заявления к производству арбитражного суда установлено, что заявление не отвечает предъявляемым к нему требованиям. Если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных ст. 36-41 Федерального закона, арбитражный суд выносит определение о его оставлении без движения до 10 августа", - говорится в документе.

В данном случае истец не подал ряд документов, необходимых для признания его финансовой несостоятельности - бумаги, подтверждающие наличие задолженности, списки кредиторов, а также квитанцию об оплате госпошлины. Глава компании должен предъявить эти документы суду до указанного срока.

"В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления о признании должника банкротом без движения, не будут устранены в установленный срок, арбитражный суд возвращает заявление", - отмечается в определении арбитража.

Генеральный директор компании DSBW Tours сообщил о приостановке деятельности 3 июля. У компании две финансовые гарантии на сумму 50 млн рублей каждая в СК "Орбита" и СК "Инвестстрах". Однако Центробанк еще в апреле отозвал у СК "Инвестстрах" лицензию на осуществление страховой деятельности.