Нефть Brent подорожала до $74 на фоне разногласий США и Ирана

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть в понедельник перешли к росту, поскольку жесткие заявления США и Ирана перевесили опасения, связанные с влиянием торгового протекционизма на нефтяной рынок, сообщает агентство Bloomberg.

По словам главного сырьевого стратега BNP Paribas в Лондоне Гарри Чилингиряна, забастовка на объектах Total в Северном море "поддерживает бычьи настроения на рынке".

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 по московскому времени увеличилась на $0,92 (1,26%) - до $73,99 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,74 (1,08%) - до $69 за баррель.

"Сейчас совершенно точно не та конъюнктура, в которой продавать (нефтяные фьючерсы - ИФ) будет хорошей идеей", - считает сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Как заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон намерен продолжить жесткое давление на Тегеран и призывает присоединиться к нему другие государства мира. "Мы продолжим выполнять обязательства по оказанию максимального давления на Иран, в первую очередь восстановлением санкций против банковского и энергетического секторов", - сказал он, добавив, что США намерены добиться того, чтобы экспорт нефти из Ирана сократился до нуля.

Ранее президент Исламской республики Иран Хасан Рухани заявил, что необдуманные действия Штатов могут привести к невиданной войне. "Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война", - сказал Рухани в воскресенье.

В ответ на это президент США Дональд Трамп в твиттере написал заглавными буквами, что Ирану не стоит угрожать Штатам, иначе это будет иметь серьезные последствия, "которые испытали лишь немногие страны во всей мировой истории".

Британский профсоюз Unite начиная с 23 июля проведет серию из пяти 12-часовых и 24-часовых забастовок на платформах Total в Северном море - Alwyn, Dunbar и Elgin.