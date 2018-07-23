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Биткойн достиг максимума за два месяца

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна в понедельник продолжает повышаться после того, как завершил прошлую неделю с максимальным подъемом с начала апреля, сообщает MarketWatch.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $7691,9, что на 2,3% превышает уровень на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. По итогам минувшей недели биткойн подорожал на 16,5%.

Ранее в ходе торгов биткойн поднимался до отметки $7770,58 - максимум за последние два месяца.

Министры финансов и главы центробанков стран "Группы двадцати" по итогам встречи, прошедшей на выходных в Аргентине, заявили, что криптовалюты не представляют существенные риски для финансовой системы. При этом они отметили, что страны должны оставаться бдительными. В коммюнике говорится, что подобные технологии могут оказать существенное влияние на мировую экономику. "Технологические инновации, в том числе лежащие в основе криптоактивов, могут принести значительные выгоды финансовой системе и более широкой экономике", - полагают в G20.

Курс Ether в понедельник снизился на 0,65%, в то время как Litecoin повысился на 0,4%.

Августовские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подорожали на 4,9% - до $7705. Цена июльских фьючерсов на CME выросла на 4,6% - до $7680.

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Теги: Биткойн

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