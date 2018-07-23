Рынок акций РФ закрылся в плюсе благодаря нефти и ожиданиям смягчения санкций

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ по итогам торгов в понедельник закрылся в умеренном плюсе за счет утреннего повышения, произошедшего на фоне растущих цен на нефть и ожиданий возможного послабления антироссийских санкций со стороны США; дальнейший рост сдерживался нестабильной динамикой мировых фондовых индексов.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 2261,25 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1129,92 пункта (+1,38%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,7%.

Лидерами роста выступили акции "РусАла" (+7,9%) и GDR En+ (+8,8%) на новостях о возможном снятии с компаний американских санкций (при открытии торгов рост обеих бумаг превышал 16%). В интервью агентству Reuters министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что "РусАл" направил в Минфин США свои предложения в отношении шагов, которые компания может предпринять с целью отмены санкций. "Не буду вдаваться в детали, каковы эти предложения и где мы находимся в отношении этих предложений, но, да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - сказал министр. "У нас не стоит цель лишить "РусАл" бизнеса", - отметил Мнучин.

Прибавили в цене также акции Сбербанка (+2% и +3,1% "префы"), "Аэрофлота" (+1,9%), "Мечела" (+1,7%), "Газпрома" (+1,4%), "Северстали" (+1,1%), "Россетей" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Башнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Вместе с тем снизились бумаги "Мобильных Телесистем" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Татнефти" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), АК "АЛРОСА" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), ВТБ (-0,02%), "префы" "Транснефти" потеряли в цене 0,5%.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост российского рынка акций в начале торгов 23 июля был связан как с появившейся надеждой на возможное ослабление санкционного давления со стороны США, так и с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках. При этом ситуация на мировых фондовых площадках оставалась под давлением продавцов, что сдерживало дальнейший рост российского рынка. Снижение основных фондовых индексов Европы к вечеру понедельника составляет 0,1-0,9%, американский рынок акций открылся 23 июля снижением основных фондовых индикаторов на 0,1-0,2% на фоне усилившейся напряженности в отношениях между США и Ираном, а также новостей о проявлениях торгового протекционизма.

Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани заявил, что необдуманные действия Штатов могут привести к невиданной войне. В ответ на это президент США Дональд Трамп в твиттере написал заглавными буквами, что Ирану не стоит угрожать Штатам, поскольку могут наступить серьезные последствия, "которые испытали лишь немногие страны во всей мировой истории". В понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон намерен продолжить жесткое давление на Тегеран и призывает присоединиться к нему другие государства мира.

По итогам прошедшего в минувшие выходные заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в качестве основных рисков для мировой экономики на текущий момент названы рост напряженности в торговле и геополитике. Вместе с тем "двадцатка" не показала реального прогресса в решении проблем мировой торговли, вызванных новыми пошлинами США на импорт.

Цены на нефть к вечеру в понедельник замедлили подъем, однако жесткий обмен мнениями между лидерами США и Ирана по-прежнему поддерживает рост рынка. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве увеличилась на 0,83% - до $73,68 за баррель (в ходе торгов контракт поднимался до $74,5 за баррель). Стоимость фьючерса на WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на 0,47% - до $68,58 за баррель.

По словам аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов понедельника остались на положительной территории, но отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор не смог закрепиться выше сопротивления 2270 пунктов. Риски падения к 2220 и 1100 пунктам (нижние полосы Боллинжера дневных графиков) сохраняются. Однако если во вторник индексы завершат еще одну сессию ростом, у "быков" может появиться надежда на продолжение повышения. В дальнейшем на неделе многое будет зависеть от геополитики и нефтяных цен - никаких ключевых уровней индексы и рубль в понедельник не преодолели.

"Торги на фондовых биржах США открылись снижением основных индексов. Инвесторы находились в напряжении после недавних твиттов Трампа в отношении Ирана и призывов не угрожать Соединенным Штатам. На биржах Европы наблюдались умеренно пессимистичные настроения. Нефтяные котировки к вечеру оставались в плюсе и прибавляли менее 1%, отступив от максимумов дня. Поддержку ценам оказывает неопределенность вокруг Ирана - Трамп временно переключился с торговых вопросов на исламскую республику", - отметила Кожухова.

В свою очередь аналитики компании "Норд-Капитал" отмечают, что на рынке наблюдается пока сравнительно скромный коррекционный отскок, который явно назрел в результате сильного отступления на прошлой неделе. В пользу локальных "быков" также играет наметившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Свою позитивную роль сыграло и известие о возможном снятии американских санкций с алюминиевой компании "РусАл". Не секрет, что указанная ситуация является показательной. Она позволяет проводить параллели с другими российскими экспортерами, которые также предположительно могут подвергнуться адресным ограничительным мерам. Снятие санкций с "РусАла" означало бы явное сокращение соответствующих рисков для многих крупных эмитентов. Среди "голубых фишек" сильнее рынка торгуются бумаги Сбербанка. Их опережающий рост в значительной мере носит коррекционный характер по отношению к недавней масштабной просадке. Кроме того, эти акции позитивно реагируют на ситуативное укрепление рубля и на некоторое ослабление опасений относительно дальнейшего ужесточения санкций в отношении РФ со стороны США.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, после активных распродаж прошлой недели отечественные индексы оказались в состоянии краткосрочной "перепроданности". Угрозы американского Конгресса по новым ограничениям для РФ не реализовались. Соответственно, новых проблем в ближайшем будущем не ожидается. Плюс к этому котировки Brent вернулись к росту, преодолев в середине дня отметку $74 за баррель. Одной из главных тем в Европе стали слухи о дискуссии в Банке Японии по поводу свертывания количественной программы. Данная новость спровоцировала рост доходностей европейских бондов. Фактически речь идет о том, что все основные центральные банки готовятся перейти от стимулирования к сдерживанию. Кроме того, остаются риски разрастания торговой войны. На текущей неделе Д.Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут переговоры, одним из вопросов которых станут тарифы на поставки автомобилей. Учитывая резкую позицию американского президента, встреча может оказаться безрезультатной. Поэтому сектор автомобилестроителей был одним из худших в Европе.

По словам трейдера банка "Глобэкс" Сергея Четверикова, российские индексы с открытия торгов демонстрировали рост после негативно проведенной предыдущей недели. Видимо, инвесторы несколько успокоились после разочарований, связанных с итогами встречи президентов РФ и США. Сработали сразу и эмоциональный фактор, и технический. Подрастанию российского фондового рынка способствовали и нефтяные котировки, поднимавшиеся в ходе торгов выше $74 за баррель, и заявления главы Минфина США по поводу возможного снятия санкций с "РусАла". Для нашего финансового рынка позитивной новостью стало также то, что агентство S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "ВВВ-" и стабильный прогноз.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в понедельник составил 27,73 млрд рублей (из них 11,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).