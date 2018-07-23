Рубль продолжил удерживать позиции к доллару и евро вечером в понедельник

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник днем, рубль торгуется вблизи максимальных отметок к бивалютной корзине с начала торговой сессии благодаря спросу на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами.

Курс доллара США составил 63,06 руб. в 19:00, что на 45,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,79 руб., опустившись на 65,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 54,36 копейки - до 67,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро, продолжая удерживать набранные на дневных торгах темпы благодаря спросу на рублевую ликвидность для основных налоговых выплат июля. Дополнительную поддержку котировкам нацвалюты оказывает падение доллара на глобальном рынке после заявлений президента США Дональда Трампа о торговых отношениях с Китаем и о валютных курсах.

Вместе с тем, рубль оставил без внимания заявления американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и Марко Рубио, которые настаивают на необходимости быстрого введения дополнительных санкций в отношении России, чтобы не допустить вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.

Цены на нефть к вечеру в понедельник перешли к снижению, однако жесткий обмен мнениями между лидерами США и Ирана по-прежнему поддерживает рынок. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снизилась на 0,23% - до $72,9 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт поднимался до $74,50 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,62% - до $67,84 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 июля на 29,31 копейки, до 63,1957 руб., и увеличил курс евро на 19,59 копейки, до 74,1286 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в понедельник на 32,23 копейки по отношению к пятнице и составил 63,1205 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 35,03 копейки и составил 63,1169 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 258,216 млн, из которых $1 млрд 209,089 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 049,127 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 4,03 копейки, до 73,9437 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 14,18 копейки и составил 73,9471 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR614,828 млн, из которых EUR186,975 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR427,853 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая осталась на прежнем уровне - 7,43% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,36% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев снизились на 2 б.п. - до 7,39% годовых каждая.