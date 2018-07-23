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Экономика

В Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитам

Повышение ставок фонда обязательных резервов может привести к оттоку валюты из банковской системы и дедолларизации

В Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитам
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рост отчислений российских банков в фонд обязательных резервов из-за повышения ставок по валютным депозитам составит около 156 млрд рублей, сектор недополучит почти 10 млрд рублей дохода, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

"В масштабах всей банковской системы дополнительные отчисления в ФОР составят порядка 156 млрд рублей. Этим ЦБ свяжет часть избытка рублевой ликвидности, которая бы была размещена в доходные инструменты (депозиты и облигации ЦБ РФ). В результате банковская система при текущем уровне ставок за год недополучит почти 10 млрд рублей дохода", - передал Матовников "Интерфаксу" через пресс-службу.

Банк России в понедельник сообщил о повышении с 1 августа 2018 года на 1 процентный пункт (п.п.) нормативов обязательных резервов по валютным депозитам физлиц до 7,0%, юрлиц-нерезидентов и по иным обязательствам - до 8,0%.

Матовников подчеркнул, что ставка ФОР влияет не только на депозиты в валюте, но и на кредиты. "Повышение ставок ФОР увеличивает стоимость привлечения валютных вкладов, ведет к росту стоимости кредитов и снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков и, соответственно, ограничивает возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте. Так что можно сказать, что повышение ставок ФОР направлено на ограничение именно валютного кредитования", - добавил аналитик.

Он напомнил, что в течение длительного времени снижение ставок по валютным вкладам способствовало переводу значительной части сбережений в рубли. "Но из-за уменьшения разрыва между рублевыми и долларовыми ставками вследствие постепенного снижения ключевой ставки ЦБ и с учетом роста мировых ставок по долларам в результате повышения ставки ФРС возникают риски оттока валютных средств за границу. То есть цель дедолларизации начинает выполняться не за счет перехода в рубли, а за счет оттока валюты из банковской системы", - подчеркнул эксперт.

При этом Сбербанк не уточнил, как именно принятое Банком России решение окажет влияние на саму кредитную организацию.

Альфа-банк заявил, что существенного влияния на его бизнес не произойдет. "В ближайшее время банк не планирует менять ставки по валютному привлечению от корпоративных клиентов и физических лиц, соответственно, мы не ожидаем изменений в структуре привлеченных депозитов", - сообщили агентству в пресс-службе банка.

Остальные кредитные организации, опрошенные "Интерфаксом", пока не смогли оценить эффект от повышения нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в валюте.

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Теги: ЦБ РФ, Сбербанк
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