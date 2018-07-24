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ФАС оценил совокупный ущерб от картелей в РФ в 2% ВВП

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совокупный ущерб от картельных сговоров в России может достигать 2% от ВВП, заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов в ходе совещания по вопросу развития конкуренции в Ставрополе в понедельник.

"Мы уже научились выявлять картельные сговоры, особенно сговоры на торгах, 85% картелей - это именно сговоры на торгах. Это колоссальная проблема, которая (в год - ИФ) стоит миллиардов рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям", - сказал Цыганов.

"Наиболее чувствительные сферы, в которых мы чаще выявляем факты картелизации экономики - строительство, и, прежде всего, дорожное строительство, закупка лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, ЖКХ, можно добавить сюда еще закупку продуктов питания", - добавил он.

Замглавы ФАС также отметил, что в 2017 году в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях.

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Теги: ФАС России

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