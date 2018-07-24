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Экономика

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник плавным ростом большинства "голубых фишек" благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2266,48 пункта (+0,23%), индекс РТС - 1131,31 пункта (+0,12%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

В частности, прибавили в цене акции Сбербанка (+1% и +0,8% "префы"), "Россетей" (+1%), "Мечела" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Мобильных Телесистем" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Башнефти" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,03%).

Вместе с тем снизились бумаги "РусАла" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Роснефти" (-0,03%), "Татнефти" (-0,01%). Акции "РусАла" корректируются вниз после заметного роста накануне на новостях о возможном послаблении санкций со стороны США.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост российских акций в начале торгов 24 июля связан, прежде всего, с наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках капитала. Так, американские фондовые индексы начали неделю без единой динамики, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли на фоне ралли акций финансовых и технологических компаний. Инвесторы оценивали позитивную отчетность компаний, но рост сдерживали усиливающаяся напряженность в отношениях США и Ирана и новые проявления торгового протекционизма. По итогам прошедшего в выходные заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в качестве основных рисков для мировой экономики на текущий момент названы рост напряженности в торговле и геополитике. Вместе с тем "двадцатка" не показала реального прогресса в решении проблем мировой торговли, вызванных пошлинами США на импорт.

Зарубежные рынки

Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются во вторник, в лидерах роста - материковый Китай, поскольку усилия китайских властей по стимулированию экономики подстегнули ралли на рынке акций и ослабили юань до минимума за 13 месяцев. Сводный фондовый индекс развивающихся стран Азии MSCI EM Asia увеличился на 0,5%. Наиболее существенный подъем демонстрируют акции финансовых компаний, что объясняется ростом доходности гособлигаций.

В понедельник Госсовет КНР объявил о ряде мер, направленных на усиление роста экономики. В том числе планируется выпуск специальных бондов и увеличение вложений в инфраструктурные проекты. Кроме того, Пекин пообещал обеспечить достаточную ликвидность за счет маневрирования между смягчением и ужесточением денежно-кредитной политики и повысить "проактивность налогово-бюджетной политики". Также ЦБ Китая в понедельник произвел рекордные вливания ликвидности в финсектор - 502 млрд юаней ($74 млрд) за счет среднесрочных специальных кредитов (MTLF) для крупнейших финансовых учреждений.

Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite поднялся на 1,5%, Shenzhen Composite - на 1,3%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - на 1,4%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%. Доходность 10-летних гособлигаций Китая повысилась на пятб базисных пунктов. Японский Nikkei 225 повысился на 0,5%, как и более широкий индекс Topix. Индийский Sensex поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок во вторник утром относительно стабильны - рынок балансирует между рисками увеличения предложения нефти, что негативно для нефтяных цен, и спорами лидеров США и Ирана, что поддерживает котировки "черного золота". Нарастающий торговый конфликт США и Китая грозит ослаблением спроса на энергоносители, тогда как целый ряд стран продолжает повышать производство нефти. Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени вырос на 0,01% - до $73,07 за баррель. Котировка WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,1% - до $67,82 за баррель.

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