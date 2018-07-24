TCS Group получила 40% в билетном операторе "Кассир.ру"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - TCS Group Holding (головная компания "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования") получила 40% в капитале билетного оператора Кассир.ру, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля основателя и главы Кассир.ру Евгения Финкельштейна в компании сократилась с 85% до 51%, Надежды Соловьевой - с 15% до 9%. Соответствующие изменения внесены в единый государственный реестр юридических лиц 23 июля.

Уставный капитал оператора составляет 16,7 тыс. рублей.

TCS Group объявила о приобретении доли в Кассир.ру в середине июля. При этом группа не уточнила, какую долю, у кого и на каких условиях она приобретает. Сделка не предполагает каких-либо кадровых или операционных изменений в билетном операторе.

Региональная сеть Кассир.ру по итогам 2017 года насчитывала 22 отделения. За 2017 год оператором было продано свыше 4,3 млн билетов, оборот составил 7,1 млрд рублей.

В экосистему "Тинькофф" помимо банка и страховой компании сейчас входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф ипотека" (подбор и оформление ипотечного кредита у банков-партнеров), "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор) и "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей). Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков.