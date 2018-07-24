ВЭБ попросит у правительства субсидии на погашение внешнего долга

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) и Минфин в ближайшее время представят правительству документ о субсидиях банку на погашение внешнего долга. Об этом заявил глава банка Игорь Шувалов в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы сейчас работаем активно с министерством финансов по документу, который в предварительном плане первым заместителем председателя правительства - министром финансов одобрен. Это план перечисления субсидий Внешэкономбанку на погашение внешнего долга, который был приобретен в предыдущие годы", - сказал он.

По словам Шувалова, была достигнута договоренность, что в ближайшие недели документ будет завершен и представлен для утверждения премьер-министру. Документ представляет собой соглашение между Минфином и Внешэкономбанком о порядке приобретения такой субсидии и покрытия соответствующих убытков.

"Это новый инструмент нашего бюджетного законодательства. Он должен быть утвержден решением правительства", - отметил глава ВЭБа.

По его словам, одновременно с этим с Минфином идет обсуждение, как сделать так, чтобы служба внутреннего контроля научилась работать с казначейством и другими подразделениями Минфина, поскольку ВЭБ поднадзорен правительству и министерству, чтобы степень контроля была буквально ежедневной и у Минфина был полный контроль за деятельностью банка.

"После решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга мы перейдем к документу о пополнении капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, для того, чтобы мы соблюдали все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и смогли активно кредитовать проекты согласно новому финансовому меморандуму", - заключил Шувалов, подчеркнув, что банк выполняет все данные ему ранее установки.