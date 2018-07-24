Си Цзиньпин принял приглашение посетить ВЭФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение осенью посетить Восточно-экономический форум (ВЭФ), будет там одним из главных гостей, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Он принял предложение участвовать в этом форуме на этот раз в качестве одного из главных гостей", - сказал Ушаков журналистам на брифинге во вторник.

Ушаков также рассказал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР пообщаются "на полях" саммита БРИКС в ЮАР 26 июля.

"В 19 часов вечера 26 июля состоится традиционная встреча с председателем Китая Си Цзиньпином", - сказал помощник президента РФ.

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям, а также совместные усилия в международных делах и вопросы участия Си Цзиньпина в ВЭФ.

Ушаков напомнил, что у российской и китайской сторон имеется договоренность о проведении встреч глав обоих государств на каждом международном форуме, в котором они принимают участие.

"Эта договоренность четко выполняется, и на этот раз встреча будет проведена в виде неформального общения за обедом", - сказал помощник российского президента.