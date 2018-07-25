Рубль укрепился к бивалютной корзине после падения на вечерних торгах вторника

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине после стремительного падения на вечерних торгах вторника, вызванного новыми заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,17-63,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,21 руб./$1 (-11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 74 руб./EUR1 (+2,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5,2 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,07 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,65 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 47,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине после сильного падения накануне; поддержку котировкам нацвалюты оказывают пиковые выплаты в рамках налогового периода июля. В среду, 25 июля, компании уплачивают НДС, акцизы и НДПИ, а 30 июля - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей. Дополнительную поддержку рублю оказывает конвертация компаниями-экспортерами валютной выручки для дивидендных выплат.

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться повлиять на предстоящие выборы в США, помогая при этом Демократической партии. "Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень жестко бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень яро выступать за демократов. Они определенно не хотят Трампа", - написал Трамп в твиттере.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США.

Влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что в скором времени представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. В заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.

В то же время, как отмечает агентство Bloomberg, в палате представителей США, в отличие от сената, считают, что к вопросу о новых санкциях против России нужно относиться осторожно, чтобы избежать неожиданных отрицательных последствий для Америки.

Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Пэти Туми направили письмо в Минфин США с просьбой ввести финансовые санкции против 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, против которых в США были выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает во вторник издание The Hill.

В письме сенаторы попросили главу Минфина США Стивена Мнучина использовать свою "законную власть, необходимую для введения санкций против частных лиц, которые участвуют в киберактивности, направленной на вмешательство в американские выборы".

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в среду на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, поддержку рынку оказывают планы властей Китая по наращиванию госрасходов, что будет способствовать росту спроса на нефть, а также опасения относительно санкций США в отношении Ирана, которые могут привести к перебоям поставок топлива из этой страны, сообщает Dow Jones.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве подорожали на 0,94% - до $74,13 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в среду выросли на 0,5% - до $68,86 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,16 млн баррелей, бензина - на 4,87 млн баррелей, дистиллятов - на 1,32 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют снижение резервов нефти на 2,9 млн баррелей.