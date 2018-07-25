Набсовет Россельхозбанка вместо Дворковича возглавил Патрушев

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) возглавил Дмитрий Патрушев, руководивший этой кредитной организаций до назначения министром сельского хозяйства РФ в мае 2018 года, говорится в сообщении банка.

Набсовет РСХБ до этого возглавлял Аркадий Дворкович, занимавший ранее пост вице-премьера РФ. В августе 2017 года он сменил на посту главы набсовета банка Александра Ткачева, возглавлявшего на тот момент министерство сельского хозяйства. Как тогда пояснил Дворкович, Ткачев покинул набсовет РСХБ, чтобы избежать разговоров о конфликте интересов.

В набсовет РСХБ, помимо Патрушева и Дворковича, сейчас также входит новый предправления РСХБ Борис Листов, советник главы РСХБ Олег Богомолов, советник директора фонда "Аналитический центр "Форум" Михаил Генис, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, замминистра финансов РФ Андрей Иванов, спецпредставитель ГК "Росатом" в Африке Владимир Стржалковский, ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежат Росимуществу. Банк является крупнейшим кредитором российского АПК.