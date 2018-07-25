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Экономика

GM ухудшил годовой прогноз из-за политики Трампа

Есть обновление от 15:38

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - General Motors (GM), крупнейший автомобилестроительный концерн США, увеличил чистую прибыль на 43% во втором квартале 2018 года, лучше ожиданий, благодаря рекордным продажам в Китае и сильным результатам финансового подразделения.

Вместе с тем автопроизводитель ухудшил годовой прогноз, поскольку торговая политика президента США Дональда Трампа, в частности, пошлины на импортные сталь и алюминий, привела к увеличению затрат.

Из-за слабого прогноза акции GM подешевели на 5% на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду.

Как сообщается в пресс-релизе GM, чистая прибыль в апреле-июне поднялась до $2,38 млрд, или $1,66 на акцию, с $1,66 млрд, или $1,60 на акцию, за аналогичный период 2017 года.

Затраты на сырье в минувшем квартале увеличились на $300 млн.

Скорректированная операционная прибыль GM составила $1,81 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что она составит $1,78 на акцию.

Выручка компании от продолжающихся операций снизилась на 0,6%, до $36,8 млрд, что было слабее ожидавшихся рынком $37 млрд.

Во II квартале GM поставила более 758 тыс. автомобилей на рынок США - на 4,6% больше, чем годом ранее. При этом наиболее существенно увеличились продажи кроссоверов и пикапов. Рост авторынка страны в целом составил 2,2%.

В Китае продажи GM достигли рекорда - 986 тыс. 052 автомобиля в апреле-июне. Доходы на этом рынке составили $592 млн.

Вместе с тем скорректированная операционная прибыль финансового подразделения GM Financial увеличилась до рекордных $536 млн.

Рентабельность по операционной прибыли в Северной Америке в апреле-июне равнялась 9,4%, что слабее целевых 10%, которые компания устойчиво поддерживала до начала текущего года. General Motors объясняет сниженную рентабельность негативным влиянием цен на сырье.

В 2018 году GM ожидает скорректированную прибыль на уровне $6 на акцию вместо $6,30-6,60 на акцию, тогда как консенсус-прогноз до публикации отчетности был равен $6,42 на акцию.

"Недавние и существенные повышения затрат на сырье и неблагоприятные колебания обменных курсов аргентинского песо и бразильского реала негативно повлияли на ожидания в отношении бизнеса", - говорится в пресс-релизе.

Сталь и алюминий резко подорожали с конца марта, когда президент США объявил о пошлинах на уровне 25% на всю импортную сталь и 10% - на алюминий, для поставок из ряда стран тогда были сделаны исключения, но большинство из них были отменены с 1 июня.

С начала 2018 года General Motors сократила капитализацию на 3,7%, до примерно $55 млрд, тогда как индекс S&P 500 вырос на 5,5%.

General Motors - один из крупнейших автоконцернов мира, прослеживающий свою историю с 1908 года. Компания базируется в Детройте, имеет производственные предприятия в 30 странах и ведет операции в 120 странах мира, численность ее сотрудников превышает 200 тыс. человек.

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Теги: General Motors, США, Китай

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