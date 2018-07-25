Главные новости
В РоссииЗадержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаВ РоссииСотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденногоСпортФутболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"
Экономика

Трамп добился уступок от ЕС в сфере торговли

Есть обновление от 00:25

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Делегация от Европейского союза в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом согласилась на уступки в торговой сфере, сообщила в среду The Wall Street Journal со ссылкой на европейский источник.

"Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и член ЕК по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём согласились работать с администрацией США над снижением промышленных пошлин с обеих сторон", - отмечает издание, приводя слова неназванного представителя, который присутствовал в момент проведения сторонами переговоров.

Помимо этого Брюссель готов рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, соевых бобов, а также объединение стандартов для медицинского оборудования.

Ранее в этом году США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий, а ЕС в качестве ответных мер ввел пошлины на культовые американские товары, включая бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и классические джинсы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Евросоюз

Новости по теме

Экономика
Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основеТрамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Президент США считает, что Евросоюз не будет готов к такой сделкеПодробнее
 На третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублейНа третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублей
Третью полосу планировалось сдать к ЧМ-2018, но аэропорт столкнулся с серьезным дефицитом средствПодробнее
 Ущерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублейУщерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублей
Страховых обязательств хватит на возмещение затрат в лучшем случае 13% пострадавших, заявили в АТОРПодробнее
 Офис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНСОфис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС
Ритейлер электроники объяснил закрытие техническими работами с оборудованиемПодробнее
В Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитамВ Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитам
Повышение ставок фонда обязательных резервов может привести к оттоку валюты из банковской системы и дедолларизацииПодробнее
 ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония
В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организациейПодробнее
 Александр Мамут вернулся к управлению RamblerАлександр Мамут вернулся к управлению Rambler
Руководивший Rambler Group Роман Линин успел проработать всего несколько месяцевПодробнее
 Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банкахГосдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках
Новые полномочия проводить выездные проверки схожи с оперативно-розыскными мероприятиямиПодробнее
 Биткойн вырос на 10%Биткойн вырос на 10%
Криптовалюта преодолела отметку в $7000, ее цена поднялась выше среднего значения за последние 50 днейПодробнее
 РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries
Россия больше не входит в список крупнейших держателей американских облигацийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 июля6 фото
25 июля
Фотохроника 25 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗадержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаВ РоссииСотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденногоСпортФутболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"В РоссииСотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизменеВ РоссииПятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенногоВ РоссииВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничестве

Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля

Трамп сообщил о желании Евросоюза покупать больше американского газа

Трамп добился уступок от ЕС в сфере торговли

Помпео не будет сообщать сенаторам детали разговора Трампа с Путиным

Задержан гендиректор НПО им. Лавочкина

Задержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаГендиректор Сергей Лемешевский стал фигурантом дела о мошенничестве Подробнее

США не отменят связанные с Крымом антироссийские санкции

США не отменят связанные с Крымом антироссийские санкцииГоссекретарь Помпео назвал единственным условием отмены возвращение Крыма Украине Подробнее

Суд штата Мэриленд рассмотрит иск против Трампа

Судья отклонил требование защиты Трампа прекратить рассмотрение дела о нарушении конституции Подробнее

Организаторы "Нашествия" назвали военную технику изюминкой фестиваля

Количество погибших в серии терактов на юге Сирии превысило 220 человек

Следующую встречу Трампа с Путиным запланировали на 2019 год

В Белом доме назвали закрытой тему о мяче, подаренном Трампу Путиным

Двое палестинцев погибли при обстреле ВВС Израиля сектора Газа

Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве с трудоустройством бывшего ярославской вице-губернатора

Российские военные сообщили об обострении ситуации на северо-западе Сирии

Лидер демократов в сенате США призвал Трампа не приглашать Путина в Белый дом

США сняли санкции с эстонского банка Coop Pank

Главой думского комитета по культуре стала Елена Ямпольская

Футболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"

Футболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"Эту информацию "Спорт-Экспрессу" подтвердил вице-президент одного из лидеров чемпионата Франции Вадим Васильев Подробнее

Что произошло за день: среда, 25 июля

Аресты сотрудников Ярославской и Брянской колоний, отставка фигуранта дела о мошенничестве с поста гендиректора НПО имени Лавочкина и петербургская песочница без песка Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru