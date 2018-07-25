Трамп добился уступок от ЕС в сфере торговли

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Делегация от Европейского союза в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом согласилась на уступки в торговой сфере, сообщила в среду The Wall Street Journal со ссылкой на европейский источник.

"Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и член ЕК по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём согласились работать с администрацией США над снижением промышленных пошлин с обеих сторон", - отмечает издание, приводя слова неназванного представителя, который присутствовал в момент проведения сторонами переговоров.

Помимо этого Брюссель готов рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, соевых бобов, а также объединение стандартов для медицинского оборудования.

Ранее в этом году США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий, а ЕС в качестве ответных мер ввел пошлины на культовые американские товары, включая бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и классические джинсы.