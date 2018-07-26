Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно повышаются на Московской бирже в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине после роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,82-62,92 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,91 руб. (+9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 73,73 руб. (+5,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,43 копейки к уровню закрытия среды, до 67,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,36 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро после укрепления накануне. Завершение в среду основных налоговых выплат июля снизило потребность компаний-экспортеров в рублевой ликвидности, в связи с чем рубль не особо реагирует на результаты встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, которые договорились приостановить введение пошлин на автомобили и автокомпоненты и работать над ликвидацией пошлин и субсидий в торговых отношениях.

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы разрешить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий, договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.

В то же время перемирие в торговом конфликте с ЕС позволит США сконцентрировать свои усилия на Китае, который Вашингтон считает главным нарушителем правил международной торговли.

Внимание инвесторов в четверг будет сосредоточено на очередном заседании Европейского центрального банка и пресс-конференции его главы Марио Драги, в ходе которой он может озвучить перспективы изменения денежно-кредитной политики. Кроме того, ЕЦБ может обновить прогнозы экономики еврозоны, отмечает MarketWatch.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в четверг на новостях о том, что Саудовская Аравия приостановила поставки через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после нападений йеменских повстанцев-хуситов на два танкера, сообщает MarketWatch. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени подорожали на 0,75% - до $74,97 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь утром в четверг выросли на 0,27% - до $69,49 за баррель.

Кроме того, накануне министерство энергетики США сообщило о том, что товарные запасы нефти в стране уменьшились на прошлой неделе на 6,147 млн баррелей. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют снижение резервов нефти на 2,9 млн баррелей.

Резервы бензина в США упали на 2,328 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,1 млн баррелей. Резервы дистиллятов сократились на 101 тыс., тогда как Уолл-стрит прогнозировала их увеличение на 550 тыс. баррелей.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,16 млн баррелей, бензина - на 4,87 млн баррелей и дистиллятов - на 1,32 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.