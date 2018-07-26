Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-0,9%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным ростом цен большинства "голубых фишек" на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также благодаря локальному затишью в санкционной тематике; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,7-0,9%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2299,25 пункта (+0,72%), индекс РТС - 1152,23 пункта (+0,92%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

В частности, подорожали акции "Магнита" (+2,2%), "Мечела" (+1,1%), "Распадской" (+1,1%), "Интер РАО" (+1%), Сбербанка (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%).

Рост акций "Магнита" в начале торгов на "Московской бирже" достигал почти 4% (до 4209 рубля за штуку) на публикации финотчета компании за второй квартал по МСФО. Чистая прибыль ритейлера по МСФО во II квартале 2018 года снизилась на 21,5% по сравнению с показателем за II квартал прошлого года, до 10,362 млрд рублей, сообщила компания. Результат оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (9,793 млрд рублей). EBITDA ритейлера сократилась на 15,1%, до 23,6 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 7,7% по сравнению с 9,6% годом ранее. Эти показатели оказались несколько ниже прогноза (24,071 млрд рублей и 7,8%). Выручка "Магнита" выросла на 6,5%, до 306,701 млрд рублей. Средняя оценка аналитиков предполагала рост на 7,8% (до 310,438 млрд рублей).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный подъем российских акций в начале торгов 26 июля связан прежде всего с позитивной динамикой мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, а также локальным затишьем в санкционной тематике.

Американские фондовые индексы выросли в среду на фоне переговоров США-ЕС, в ходе которых стороны решили приостановить введение пошлин на автомобили и автокомпоненты и работать над ликвидацией пошлин и субсидий в торговых отношениях. Standard & Poor's 500 вышел из зоны коррекции, а Nasdaq обновил исторический максимум 25-й раз в 2018 году. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили ряд спорных торговых вопросов. По словам американского президента, Европа согласилась покупать у Америки "много соевых бобов" и увеличить импорт американского сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, текущая неделя является пиковой с точки зрения публикации финансовых результатов крупнейших компаний США. Уже отчитались около трети компаний из списка S&P 500, их прибыль выросла на 20%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг движутся без единой тенденции. Поддержку некоторым рынкам оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы разрешить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий, договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Д.Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС. В то же время перемирие в торговом конфликте с ЕС позволит США сконцентрировать свои усилия на Китае, который Вашингтон считает главным нарушителем правил международной торговли.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка поднялся на 0,3%. Японский индикатор Nikkei 225 снизился на 0,13%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 по Москве опустился на 0,8%. Дешевеют акции сталелитейных компаний и производителей компьютеров, в то время как стоимость бумаг представителей банковского сектора и сферы недвижимости остается стабильной. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,82%. Между тем значение южнокорейского индекса Kospi к 8:39 по Москве увеличилось на 0,74%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:39 по Москве вырос на 0,02%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в четверг на новостях о том, что Саудовская Аравия приостановила поставки через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после нападений йеменских повстанцев-хуситов на два танкера. Кроме того, накануне Минэнерго США сообщило о том, что товарные запасы нефти в стране уменьшились на прошлой неделе на 6,147 млн баррелей. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют снижение резервов нефти на 2,9 млн баррелей. Резервы бензина в США упали на 2,328 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,1 млн баррелей. Резервы дистиллятов сократились на 101 тыс., тогда как Уолл-стрит прогнозировала их увеличение на 550 тыс. баррелей.

На этом фоне сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,81% - до $74,53 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на 0,67% и составляла на закрытие $73,93 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь утром в четверг выросли на 0,32% - до $69,52 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на 1,14%, завершив торги на отметке $69,3 за баррель.