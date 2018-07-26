Qualcomm отказался от покупки NXP и заплатит неустойку в $2 млрд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводников Qualcomm Inc решил завершить усилия по приобретению нидерландского конкурента NXP Semiconductors после того, как китайские регуляторы в срок не одобрили эту сделку.

Срок истек в полночь с 25 на 26 июля.

Компании объявили о намерениях объединить активы в рамках сделки объемом $47 млрд еще в октябре 2016 года, однако сроки закрытия сделки постоянно сдвигались из-за отсутствия решения китайского антимонопольного регулятора. Регуляторы остальных стран одобрили слияние.

Накануне CEO Qualcomm Стив Молленкопф заявил, что его компания не станет предпринимать дальнейших попыток осуществить слияние, если одобрение не будет получено в срок. Чуда не произошло, и теперь сделка окончательно развалилась.

В результате Qualcomm заплатит NXP комиссию за расторжение сделки в размере $2 млрд, пишет The Verge.

Эксперты отмечают, что нежелание властей Китая одобрить сделку может быть вызвано напряженными торговыми отношениями с США. Ранее убедить китайских коллег дать добро на слияние компаний пытались министр финансов США Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс, но безуспешно.

Qualcomm была основана в 1985 году, ее продукция главным образом используется в мобильных устройствах.

NXP ранее была подразделением голландской Royal Philips Electronics NV, крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники и ведущего производителя световой техники в мире. Она стала отдельной компанией в 2006 году, IPO состоялось в 2010 году. Компания работает в 25 странах и поставляет решения на основе высокопроизводительных смешанных цифро-аналоговых и стандартных полупроводниковых компонентов.

Акции NXP в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг теряют в цене 4%, бумаги Qualcomm подорожали на 6,5%.