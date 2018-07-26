CNBC узнал об идее Кувейта прекратить экспорт сырья через Баб-аль-Мандубский пролив

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Кувейт, возможно, вслед за Саудовской Аравией приостановит экспорт своей нефти через Баб-аль-Мандубский пролив, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на неназванного кувейтского представителя.

Данный вопрос находится в стадии рассмотрения, окончательного решения пока не принято, отмечает телеканал.

Вечером 25 июля королевство приняло решение прекратить морской экспорт нефти через этот коридор после того, как два саудовских танкера, относящиеся к классу "крупных", подверглись нападению со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Одному из танкеров, принадлежащих Национальной судоходной компании Саудовской Аравии (NSCSA) Bahri, было нанесено незначительное повреждение, человеческих жертв нет. По данным телеканала, перевозчики нефти транспортировали в общей сложности около 4 млн баррелей нефти.

Никаких других подробностей относительно инцидента не сообщается.

Новость о приостановке саудовского экспорта через пролив вызвал рост мировых цен на нефть.