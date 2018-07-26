Рубль слегка снизился к доллару и вырос к евро следом за динамикой валют на Forex

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доллар США немного повышается, евро снижается более уверенными темпами на Московской бирже в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов, способных задать вектор дальнейшего движения.

Курс доллара США составил 62,91 руб. в 19:00, что на 8,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,31 руб., опустившись на 36,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 11,64 копейки - до 67,59 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного дешевеет к доллару и растет к евро более заметными темпами следом за динамикой валют на Forex. Евро начал снижаться во время пресс-конференции главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги после заседания ЕЦБ.

Экономика еврозоны движется по пути сильного, всеобъемлющего роста, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания. Он высказал мнение, что неопределенность в отношении будущей траектории инфляции снижается и добавил, что значительное стимулирование по-прежнему необходимо, поскольку действия ЕЦБ поддерживают внутренний спрос и условия кредитования.

На июльском заседании ЕЦБ принял ожидаемое практически всеми аналитиками решение оставить неизменными основные процентные ставки в еврозоне: ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%.

Также руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года, сократить при этом ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершить программу в декабре 2018 года.

Цены на нефть эталонных марок стабилизировались к вечеру, поскольку новости о перебоях в поставках компенсируются повышением добычи ОПЕК+ и США. Ранее в четверг рост котировок Brent поддерживали сообщения о том, что Саудовская Аравия приостановила поставки через Красное море.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,94% - до $75,11 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $74,83 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь повысилась к этому времени на 0,72% - до $69,8 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 июля на 13,65 копейки, до 62,9471 руб., и поднял курс евро на 6,71 копейки, до 73,8181 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в четверг на 1,73 копейки по отношению к среде и составил 62,9744 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 3,08 копейки и составил 62,9774 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 967,331 млн, из которых $1 млрд 344,088 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 623,243 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 8,3 копейки, до 73,7726 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 4,08 копейки и составил 73,7246 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR733,669 млн, из которых EUR256,322 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR477,347 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 7 базисных пунктов (б.п.), до 7,33% годовых, в связи с подготовкой компаний-экспортеров к остаточным перечислениям в бюджет июльских налогов. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и сроком на 1 месяц остались на прежнем уровне - 7,33% и 7,38% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, сохранившись на отметках 7,43% и 7,39% годовых.

"С окончанием уплаты основных налоговых платежей, перспектива денежно-кредитного рынка выглядит позитивной. В следующий понедельник пройдет уплата налога на прибыль, для которой потребуется около 300 млрд рублей, что выглядит незначительно для состояния рынка и вряд ли окажет давление на ликвидность и ставки", - говорит аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.