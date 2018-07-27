Рынок акций РФ открылся нейтральной динамикой индекса МосБиржи и снижением РТС на 0,2%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу нейтральной динамикой цен большинства "голубых фишек" на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании итогов заседания ЦБ РФ (как ожидается, ключевая ставка будет сохранена на уровне 7,25% годовых); изменения индекса МосБиржи за минуту торгов незначительные, а индекс РТС снизился на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2292,69 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1146,12 пункта (+0,23%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,1%.

В частности, выросли в цене GDR En+ (+2,1%), а также акции "Мечела" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,8% "префы"), "Мосбиржи" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Распадской" (+0,04%), "РусГидро" (+0,04%), "Северстали" (+0,03%).

Вместе с тем снижаются в цене в начале торгов бумаги "Яндекса" (-2,1%), "Норникеля" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Башнефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нейтральное открытие торгов на российском рынке акций 27 июля связано прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Кроме того, инвесторы находятся в ожидании объявления итогов пятничного заседания Банка России (как ожидается, ключевая ставка будет сохранена регулятором на уровне 7,25% годовых).

Зарубежные рынки

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: пиковый день квартальной отчетности крупнейших компаний США запомнится инвесторам рекордным обвалом капитализации Facebook и пересмотром значительного числа прогнозов в сторону понижения. Накануне Nasdaq закончил сессию на рекордно высокой отметке, а S&P 500 вышел из зоны коррекции, однако 26 июля оба индикатора завершили торги в "красной зоне", поскольку акции Facebook, которые имеют заметный удельный вес в обоих индексах, подешевели почти на 19%. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 26 июля поднялся на 0,44%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу, японские акции дорожают четвертую сессию подряд на ожиданиях новых подвижек в программе стимулирования Банка Японии на следующей неделе. Вместе с тем рост сдерживают опасения, связанные с торговыми спорами США и Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% в ходе торгов, его повышение по итогам недели может стать максимальным с начала июня. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite почти не изменился. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%. Сингапурский FTSE Straits Times опустился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка снижаются утром в пятницу после роста накануне третью сессию подряд. Приостановка поставок нефти из Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море и сокращение запасов нефти в США до минимума с 2015 года продолжают оказывать поддержку рынку. Вместе с тем с начала июля нефть потеряла примерно 6% стоимости из-за неутихающих торговых споров между США и Китаем, которые могут ослабить спрос на энергоносители, и на фоне повышения нефтедобычи в ряде стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, а также в России и США.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 по московскому времени подешевели на 0,09% - до $74,47 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на 0,83% - до $74,54 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь утром в пятницу снизились на 0,24% - до $69,44 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на 0,43%, завершив торги на отметке $69,61 за баррель.