СП выявила перерасход на 655 млн рублей при реконструкции аэропорта "Храброво"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата России выявила перерасход федеральных средств при реконструкции аэропорта "Храброво" из-за низкого уровня организации работ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Реконструкция объектов федеральной собственности аэропорта "Храброво" началась в 2014 году в рамках программы подготовки к проведению в РФ Чемпионата мира по футболу. Срок завершения работ был установлен на 2016 год. Но организация работ осуществлялась на низком уровне, а сроки их выполнения не соблюдались. В результате, эти факторы привели к удорожанию стоимости реконструкции аэропорта с 3,3 млрд рублей до 3,9 млрд рублей, или на 655 млн рублей, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова директора департамента Счетной палаты Олега Чернявского.

По его словам, первоначально реконструкцию выполняло ООО "Стройновация", работы которого недостаточно контролировали Росавиация и ФГУП "Администрация гражданских аэропортов". Контракт с компанией был разорван, а срок завершения реконструкции был перенесен. На момент расторжения контракта со "Стройновацией" стоимость принятых и выполненных работ составила 592 млн рублей, или 18% общей стоимости контракта.

В целях продолжения реконструкции аэропорта распоряжением правительства РФ единственным исполнителем работ было определено ОАО "Центродорстрой".

Стоимость работ по контракту с ОАО "Центродорстрой" была рассчитана с учетом удорожания закупаемого за рубежом импортного оборудования на сумму 22,9 млн рублей. При этом проверка показала, что установленное в аэропорту оборудование очистных сооружений и стартовой аварийно-спасательной станции произведено в России, а оплата светосигнального оборудования иностранного производства осуществлялась в рублях, следовательно, его стоимость не зависела от колебаний курса валюты.

"На сегодняшний день работы по реконструкции аэропорта завершены. В июне 2018 года Росавиацией выдано разрешение на ввод объекта реконструкции в эксплуатацию. При этом акт приемки завершенного объекта реконструкции не оформлен, окончательные расчеты по контракту не произведены", - отметил Чернявский.

По итогам проверки Счетная палата приняла решение направить информационные письма президенту РФ, в Росавиацию, представление - ФГУП "Администрации гражданских аэропортов", отчет - в палаты Госдуму РФ и Совет федерации.

Как сообщалось, в аэропорту "Храброво" был реализован проект реконструкции аэровокзального комплекса, а также проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Реконструкция ВПП с удлинением на 850 м проводилась в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и постановления правительства РФ о подготовке и проведению ЧМ-2018.

Калининградский аэропорт был образован в 1945 году, с 1989 года является международным. В настоящее время владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко.