"Аэрофлот" откроет регулярные рейсы в Грозный

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" 28 октября открывает регулярные рейсы Москва - Грозный, свидетельствует сервис "Яндекс.Расписание".
Полеты будут выполняться ежедневно на узкофюзеляжных самолетах Airbus 320.
Согласно материалам системы "СПАРК-Маркетинг", договор между "Аэрофлотом" и оператором аэропорта Грозного ФГУП "Вайнахавиа" действует до 31 декабря 2018 года с возможностью пролонгации.
В настоящее время регулярные рейсы между Москвой и Грозным выполняют авиакомпании "ЮТэйр" и "Азимут".