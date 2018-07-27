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"Аэрофлот" откроет регулярные рейсы в Грозный

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" 28 октября открывает регулярные рейсы Москва - Грозный, свидетельствует сервис "Яндекс.Расписание".

Полеты будут выполняться ежедневно на узкофюзеляжных самолетах Airbus 320.

Согласно материалам системы "СПАРК-Маркетинг", договор между "Аэрофлотом" и оператором аэропорта Грозного ФГУП "Вайнахавиа" действует до 31 декабря 2018 года с возможностью пролонгации.

В настоящее время регулярные рейсы между Москвой и Грозным выполняют авиакомпании "ЮТэйр" и "Азимут".

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Теги: Аэрофлот, Грозный
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