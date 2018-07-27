Рост ВВП США во II квартале ускорился до максимума с 2014 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале 2018 года увеличилась на 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало максимальным ростом с 2014 года, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны.

В январе-марте темпы повышения ВВП составляли 2,2%. Вместе с тем аналитики в среднем ожидали усиления подъема в апреле-июне до 4,2%.

Президент США Дональд Трамп еще в четверг намекнул на возможное значение показателя, заявив, что будет доволен любым темпам роста экономики во II квартале, если первой цифрой будет "4". Обычно американские президенты и их ближайшее окружение воздерживаются от комментирования макроэкономических показателей до их публикации. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что у США "лучшие финансовые показатели на планете"

Потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, во II квартале выросли на 4% в годовом выражении, усилив подъем экономики почти на 2,7%. В январе-марте наблюдалось самое слабое увеличение с 2013 года - на 1,1%.

Расходы потребителей на товары длительного пользования взлетели на 9,3%, на услуги - на 3,1%.

Вклад внешней торговли в общий рост экономики составил 1,06% и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт вырос на 9,3%, в то время как импорт - всего на 0,5%. Сокращение дефицита внешнеторгового баланса оказало позитивное влияние на ВВП.

"Я бы не стал придавать чрезмерного значения росту ВВП исходя из пятничных показателей, - заявил старший экономист Societe Generale по США Омар Шариф. - Торговля обеспечила сильный стимул, но это пройдет. В дальнейшем крайне маловероятно, что мы сможем добиться роста на 4% или даже на устойчивые 3%".

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 2% после повышения на 2,2% в I квартале. Консенсус-прогноз равнялся 2%.

Инвестиции в жилищное строительство в апреле-июне сократились на 1,1%. Государственные расходы увеличились на 2,1%. Инвестиции бизнеса в основной капитал выросли на 5,4%, расходы на оборудование - на 3,9%.

Изменения товарно-материальных запасов, которые сократились в апреле-июне на $27,9 млрд), ослабили рост ВВП на 1 п.п. - максимальное негативное влияние с 2014 года.