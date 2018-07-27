Рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах пятницы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро развернулись вниз на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине после нейтральной динамики, продемонстрированной на решении ЦБ РФ оставить ключевую ставку на прежнем уровне.

Курс доллара США составил 62,71 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 24,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,11 руб./EUR1, опустившись на 18 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 21,44 копейки - до 67,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и растет в обеих валютных парах на вечерних торгах. Первоначальная нейтральная реакция нацвалюты на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых сменилась фиксацией прибыли по "коротким" позициям в рубле, что способствует его укреплению. В сопроводительном заявлении регулятор отметил, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков, и сообщил, что ожидает в 2019 году временного превышения годовой инфляцией таргета в 4%. В этом же году Банк России рассчитывает начать переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в пятницу и завершает неделю ростом. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 0,13% - до $75,22 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились 0,34% - до $69,37 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 1,8%.

Основными позитивными факторами для нефтяного рынка на этой неделе стала новость о падении запасов топлива в США и приостановка поставок нефти из Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море.

Саудовская Аравия приостановила транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после нападений йеменских повстанцев-хуситов на два танкера. До приостановки через пролив обеспечивалось около 10% суточных объемов перевозки нефти по морю - 4,8 млн баррелей, по оценкам Commerzbank.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что товарные запасы нефти в США уменьшились на прошлой неделе на 6,147 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение резервов нефти на 2,9 млн баррелей. Вместе с тем запасы бензина в США упали на 2,328 млн баррелей, также сильнее прогнозов, а резервы дистиллятов сократились на 101 тыс., хотя эксперты прогнозировали их увеличение.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко, значительную часть дня рубль спокойно торговался в обеих валютных парах. "После обеда наметилось ослабление доллара к большинству мировых валют - как развитых, так и развивающихся экономик. На этом фоне немного подрастает нефть, а рубль перешел к укреплению, несмотря на нейтральную реакцию в течение дня и по факту заседания ЦБ РФ", - подчеркнул Панасенко.

"Итоги заседания совета директоров Банка России не повлияли на рынки, рублевые пары остались равнодушны к решению регулятора, так как оно было предсказуемо. Из важного стоит отметить, что ЦБ планирует перейти к нейтральной денежно-кредитной политике не раньше следующего года, а значит, вероятность снижения ставки в этом году сокращается до нуля. В ближайшие дни курс останется стабильным. Пара "доллар-рубль" продолжит торги в диапазоне 62-64 руб./$1, пара "евро-рубль" - в коридоре 72-74,5 руб./$1", - отметила замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,55 копейки, до 62,9726 руб./$1, и опустил курс евро на 47,39 копейки, до 73,3442 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 3,39 копейки по отношению к четвергу и составил 62,9405 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 8,23 копейки и составил 62,8912 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 281,871 млн, из которых $1 млрд 183,642 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 098,229 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 51,72 копейки, до 73,2554 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 44,42 копейки и составил 73,261 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR674,424 млн, из которых EUR249,702 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR444,2 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 8 б.п. - до 7,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 7,41% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,43% и 7,39% годовых.