Рубль немного снизился к доллару и евро в последний день налоговых выплат июля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль немного снижается к бивалютной корзине в условиях стабилизации спроса на рублевую ликвидность после завершения основных выплат в бюджет со стороны компаний-экспортеров в рамках июльского налогового периода.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,82-62,89 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,88 руб.(+7,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 73,28 руб. (+5 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,51 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,42 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая снижение спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат. В понедельник компании-экспортеры выплачивают налог на прибыль объем порядка 100 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют особой динамики в ходе азиатских торгов в понедельник после пятничного падения на опасениях, что ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу больше, чем ожидалось. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени выросла на 0,25% - до $74,95 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,45% - до $69 за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу не исключил, что на следующем министерском комитете ОПЕК+ стороны могут обсудить и увеличение нефтедобычи сверх 1 млн б/с.

"Может все обсуждаться, исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на один миллион баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре месяце посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учетом факторов в том числе и по Ливии, и добычи в других странах. Поэтому будем смотреть. У нас есть любые возможности, исходя из тех параметров, которые есть сегодня в соглашении", - сказал он, подчеркнув, что пока этот вопрос не обсуждается.