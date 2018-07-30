Путин подписал закон об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для санкционных компаний

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет штрафы за нерепатриацию валютной выручки для компаний-экспортеров, которые подпали под западные санкции.

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 12 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля.

Согласно закону компания освобождается от обязанности репатриировать валютную выручку в случае, если она включена в специальный перечень резидентов. Данный перечень утверждает ФНС по согласованию с Минфином. Перечень также должен быть размещен на официальном сайте ФНС.

Включение резидента в перечень осуществляется на основании его письменного заявления с указанием в нем соответствующего нормативного правового акта иностранного государства, государственного объединения или союза о введении в отношении такого резидента мер ограничительного характера.

Одновременно с этим расширяется перечень разрешенных валютных операций между резидентами в том случае, если они связанны с заключением с Внешэкономбанком договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций. В перечень разрешенных валютных операций включены сделки, обеспечивающие исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому контракту перед Внешэкономбанком. Из-под валютного контроля выводятся операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков, операции по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому контракту, предусмотренных федеральным законом "О банке развития".

На данный момент в Госдуме находится правительственный законопроект о существенном снижении штрафов для всех компаний за несвоевременный возврат валютной выручки.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.