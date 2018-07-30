"Объединенная зерновая компания" стала потерпевшей стороной по делу братьев Магомедовых

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) признана потерпевшей стороной по уголовному делу Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в ряде тяжких и особо тяжких преступлений.

"ОЗК, которая является потерпевшей стороной по делу, владеет 100 процентами акций АО "Элеватор", на банковские счета которой наложен арест", - сказал на заседании в Мосгорсуде представитель организации, где рассматривается жалоба на арест счетов.

Эту же информацию подтвердила в суде и следователь по делу.

По словам представителя компании, из-за ареста счетов, "Элеватор" находится на грани банкротства из-за невозможности выплачивать налоги, зарплату, и проводить другие необходимые финансовые компании.

Владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (часть 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Главе компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и одном эпизоде мошенничества.

Магомедовы и Максидов были задержаны 30 марта и на следующий день с санкции Тверского суда Москвы заключены под стражу в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение около 2,5 млрд рублей бюджетных средств.

28 мая суд арестовал счета группы "Сумма" по этому делу.

Группа "Сумма" владеет 50% минус одна акция в ОЗК.