Топливо в аэропорту "Внуково" за месяц подорожало на 4,5%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Стоимость авиатоплива в московском аэропорту "Внуково" с июня по июль 2018 года выросла на 4,5%, свидетельствует статистика Росавиации.

Ценник повысили оба работающих во "Внуково" поставщика: ЗАО "Авиационно-заправочная компания" (принадлежит четырем гражданам РФ) - до 48,7 тыс. руб. (без НДС) за тонну топлива, ЗАО "Топливо-заправочный сервис" (владеет гражданин РФ) - до 48,3 тыс. руб.

Еще больше - на 4,6% - выросла цена на керосин у одного из трех поставщиков в "Шереметьево" ЗАО "ТЗК Шереметьево" (СП аэропорта и его базовой авиакомпании "Аэрофлот"), которая достигла в июле 48,1 тыс. руб. за тонну. При этом другие два поставщика - АО "АЭРО-Шереметьево" ("дочка" "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта TPS Avia Holding) и "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" - сохранили июньский ценник. В первом случае он составляет 44,95 тыс. руб. за тонну, во втором - 45,3 тыс. руб.

Поставщик авиакеросина в "Домодедово" - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (структура холдинговой компании группы "Домодедово" DME Ltd) - не менял стоимость керосина за последний месяц.

Через аэропорты Москвы выполняются порядка 75% всех рейсов в РФ.