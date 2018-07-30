"Газпром" отменил закупки труб на 23 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" отменил пять недавно объявленных открытых запросов на поставку труб большого диаметра (ТБД) для строительства магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, сообщили в компании.

Как сообщалось, впервые закупку планировалось осуществить на головную компанию ПАО "Газпром", а не специализированные дочерние ООО "Газпром комплектация" или ООО "Газпром инвест".

Речь шла о поставке 255 тыс. тонн ТБД на общую предельную сумму 22,684 млрд рублей до конца октября 2018 года.

Дальнейшее расширение газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (СХВ) обеспечит возможность прокачки до 20 млрд куб. м природного газа в год. Второй пусковой комплекс СХВ должен обеспечить дополнительные поставки газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт. В рамках достижения обозначенного уровня мощности магистрали намечено строительство 5 компрессорных станций суммарной мощностью 377 МВт и около 380 км линейной части. Вторую очередь СХВ намечено вводить в строй поэтапно, начиная с 2020 года.

Согласно мониторингу "Интерфакса", с начала 2018 года компании группы "Газпром" объявили или запланировали закупку 897,935 тыс. тонн ТБД на 77,314 млрд рублей. Из них проведена закупка 602,885 тыс. тонн на 49,413 млрд рублей.