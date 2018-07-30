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Экономика

Рынок акций РФ в понедельник закрылся ростом

Есть обновление от 19:46

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций продемонстрировал по итогам торгов понедельника умеренный рост, индекс РТС вырос сильнее за счет укрепления российского рубля, произошедшего благодаря растущим ценам на нефть.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2295,72 пункта (+0,13%), индекс РТС - 1162,42 пункта (+0,93%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2%.

Лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+4,8%) на новостях о том, что компания подписала соглашение с банком "Открытие", в рамках которого привлекла кредит в размере 15 млрд рублей без обеспечения со сроком погашения в 2021 году. Используя этот кредит, а также 5 млрд рублей собственных средств, "Система" завершила погашение кредита на 40 млрд рублей, предоставленного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанком . "Привлечение кредита банка "Открытие" позволяет снять залоговое обеспечение с принадлежащего АФК "Система" пакета акций ПАО "Детский мир" (52,099%), увеличить дюрацию долгового портфеля и сформировать более комфортный график погашения, а использование собственных средств для погашения кредита РФПИ/Газпромбанка способствует снижению долговой нагрузки", - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК Владимир Травков.

Кроме того, выросли в цене акции "Мосбиржи" (+1,9%), "Татнефти" (+1,4%), "Распадской" (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +2,3% "префы"), "Башнефти" (+0,9%), "Роснефти" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), ВТБ (+0,3%), "РусАла" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%).

Вместе с тем снизились по итогам дня бумаги "Яндекса" (-6,1%), "Интер РАО" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Мечела" (-1,1%), GDR En+ (-0,9%), "Мобильных Телесистем" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Россетей" (-0,1%). Бумаги "Яндекса" попали под общемировую распродажу инвесторами ценных бумаг технологических компаний после публикации в США ряда разочаровывающих финансовых отчетов компаний сектора.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций в начале торгов 30 июля было связано прежде всего с негативной конъюнктурой мировых рынков капитала. Однако довольно быстро падение рынка было выкуплено благодаря позитивной динамике цен на нефть. При этом мировые фондовые рынки остались под давлением продавцов. Так, европейские фондовые индексы теряют к вечеру понедельника 0,1-0,5%. Американские фондовые индикаторы снижаются на 0,3-1,1% на фоне продолжающегося падения ценных бумаг высокотехнологичных компаний после публикации на прошлой неделе негативных финансовых отчетов за второй квартал.

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Теги: РТС, МосБиржа

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