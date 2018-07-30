Рубль вечером ускорил укрепление к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине и торгуется вблизи максимумов с начала торгов благодаря уверенной позитивной динамике на рынке нефти.

Курс доллара США составил 62,19 руб. в 19:00, что на 58,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,88 руб., опустившись на 35 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 48,06 копейки - до 67,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на фоне уверенно растущей нефти, цены на которую поднимаются на опасениях снижения мирового предложения из-за перебоев с поставками сразу с нескольких крупных месторождений.

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе торгов в понедельник, при этом WTI дорожает рекордными темпами за месяц. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени поднялась на 1,09% - до $75,57 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 2,13% - до $70,15 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 июля на 19,21 копейки, до 62,7805 руб., и уменьшил курс евро на 14,21 копейки, до 73,2021 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в понедельник на 31,77 копейки по отношению к минувшей пятнице и составил 62,6228 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 36,55 копейки и составил 62,5216 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 841,484 млн, из которых $1 млрд 364,745 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 476,739 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 8,35 копейки, до 73,1719 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 17,82 копейки и составил 73,0821 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR602,446 млн, из которых EUR260,052 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR342,393 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно увеличились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, что связано с решением Банка России не снижать размер ключевой ставки по итогам пятничного заседания. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 29 базисных пунктов (б.п.) - до 7,73% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 20 б.п. - до 7,61% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 7 б.п. - до 7,48% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 8 б.п., до 7,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 11 б.п., до 7,5% годовых.