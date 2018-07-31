Банк Японии оставил неизменным курс денежно-кредитной политики

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики на июльском заседании, завершившемся во вторник, однако сигнализировал о готовности скорректировать ориентиры доходности госбондов в дальнейшем.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.

Решения в целом совпали с ожиданиями рынка. Из 19 респондентов, опрошенных CNBC, 12 не ожидали никаких изменений, семеро прогнозировали небольшие корректировки.

Оба решения совпали с ожиданиями экспертов. Решение было принято семью голосами "за" при двух голосах "против".

Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около 80 трлн иен ($720 млрд) в год.

Между тем руководство ЦБ заявило о готовности допустить определенные колебания доходности госбондов, в зависимости от уровня экономической активности и инфляции. Кроме того, объем покупки активов может быть увеличен или уменьшен.

Это действие стало реакцией на рост доходности 10-летних гособлигаций Японии до рекордных за полтора года 0,11%. В ответ центробанк совершил несколько интервенций в виде покупки бондов.

Некоторые аналитики отмечают, что в результате прибыли японских банков могут увеличиться, благодаря большему спреду между краткосрочными и долгосрочными облигациями.

Также Банк Японии скорректировал объем приобретаемых ежегодно бумаг биржевых индексных фондов (ETF). Так, теперь ЦБ будет приобретать бумаги фондов, привязанных к индексу TOPIX, на сумму 4,2 трлн иен в год вместо 2,7 трлн иен ранее, а объем покупок бумаг ETF, привязанных к Nikkei 225, был снижен с 3 трлн до 1,5 трлн иен. Данное решение связано с тем, что TOPIX является более широким и прозрачным индексом, и, таким образом, центробанк сможет распределять поддержку более равномерно по всему фондовому рынку страны.

Вместе с тем в заявлении ЦБ говорится, что ставки останутся на очень низком уровне на протяжении длительного периода.

Банк Японии признал, что для достижения целевого уровня инфляции может потребоваться больше времени, чем ожидалось ранее. Согласно официальным статданным, базовая инфляция в Японии составила в июне 0,8% в годовом выражении, ускорившись впервые за 4 месяца.

ЦБ прогнозирует, что ВВП Японии увеличится на 0,8% в 2019 и 2020 годах. Среди основных рисков для японской экономики был назван рост протекционистских настроений в мире, хотя в целом ожидается, что экспорт японских товаров продолжит расти.

В ответ на решения Банка Японии курс иены перешел от роста к снижению, опустившись к 8:15 по московскому времени на 0,1%, до 111,08 иены за $1. Индекс TOPIX теряет 0,87%, Nikkei 225 - 0,2%. Доходность 10-летних японских гособлигаций снизилась на 4 базисных пункта, до 0,052%.