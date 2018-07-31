Индекс доверия британских потребителей в июле упал до минимума за 5 месяцев

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в июле снизился на 1 пункт относительно предыдущего месяца - до минус 10 пунктов, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd.

Это минимальный показатель с февраля текущего года.

Аналитики в среднем не ожидали изменения с июньского уровня в минус 9 пунктов, сообщают британские СМИ.

В июле 2017 года значение показателя составляло минус 12 пунктов.

"Значение сводного индекса находится на уровне нуля или ниже с февраля 2016 года. Обеспокоенность по поводу нашей личной финансовой ситуации и особенно общих экономических перспектив являются причиной этого длительного спада", - отмечается в сообщении компании.

В исследовании GfK, проведенном в первой половине июля по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Минимальный уровень индекса потребительского доверия, который рассчитывается с 1974 года, был зафиксирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Рекорд был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее значение показателя за период с 1981 года по 2018 год составляет около минус 9 пунктов.