Рынок акций РФ открылся во вторник снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным снижением цен большинства "голубых фишек" на фоне негативной динамики мировых рынков капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2286,9 пункта (-0,38%), индекс РТС - 1157,39 пункта (-0,43%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

В частности, снизились в цене акции "РусАла" (-1,5%), "РусГидро" (-1%), "Магнита" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Башнефти" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Мостотреста" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "Распадской" (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%), "Россетей" (-0,1%),

Вместе с тем слегка выросли в начале торгов акции "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Мечела" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций в начале торгов 31 июля связано прежде всего с негативной конъюнктурой мировых рынков капитала, в том числе из-за развернувшихся вниз цен на нефть. При этом к концу торгов не исключены острожные покупки подешевевших отечественных бумаг, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы опустились по итогам волатильной сессии в понедельник, участники рынка оценивали смешанные корпоративные новости. Также инвесторы ждут заседаний центробанков США и Великобритании, которые состоятся на текущей неделе. В целом эксперты ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) воздержится каких-либо действий, Банк Англии повысит ставку на 0,25 процентного пункта, до максимальных с 2009 года 0,75% годовых.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе сессии во вторник, инвесторы оценивают итоги июльского заседания Банка Японии. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился всего на 0,03%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%. Южнокорейский KOSPI практически не меняется, сингапурский FTSE Straits поднялся на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, а индийский BSE Sensex теряет 0,4%.

Как стало известно во вторник, Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики, однако сигнализировал о готовности скорректировать ориентиры доходности госбондов в дальнейшем. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около 80 трлн иен ($720 млрд) в год.

Между тем руководство ЦБ заявило о готовности допустить определенные колебания доходности госбондов, в зависимости от уровня экономической активности и инфляции. Кроме того, объем покупки активов может быть увеличен или уменьшен. Также Банк Японии сообщил, что объем приобретаемых ежегодно бумаг биржевых индексных фондов (ETF), привязанных к индексу TOPIX, будет увеличен до 4,2 трлн иен с 2,7 трлн иен ранее, а объем покупок бумаг ETF, привязанных к Nikkei 225 - снижен с 3 трлн до 1,5 трлн иен.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов во вторник после резкого роста накануне, вызванного опасениями сокращения поставок топлива из Саудовской Аравии и Великобритании. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:11 по Москве уменьшилась на 0,41% - до $74,66 за баррель. В понедельник контракты подорожали на 0,92% - до $74,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,44% - до $69,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подскочили в цене на 2,1% - до $70,13 за баррель.