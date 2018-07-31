Приостановка торгов на валютном рынке "Мосбиржи" была связана с ошибкой серверов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Приостановка вечерней торговой сессии на валютном рынке "Московской биржи" в понедельник была связана с нарушением штатной работы серверов доступа, сообщили организаторы торгов.

"В период вечерней торговой сессии 30 июля на валютном рынке специалистами биржи было обнаружено нарушение штатной работы серверов доступа торговой системы, обслуживающих часть участников валютного рынка. Биржа приняла решение приостановить торги. Ошибка была оперативно устранена, и примерно через час, в 20:35, торги были возобновлены", - говорится в сообщении "Московской биржи".

Вечерняя сессия проводится с 19:00 до 23:50. Остальные рынки биржи работали в штатном режиме.