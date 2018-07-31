РФ в июле увеличила добычу нефти по сравнению с квотой ОПЕК+ на 269 тыс. б/с

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия в июле нарастила добычу нефти до 1,53 млн тонн в сутки, или 11,216 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 269 тысяч б/с выше квоты по сделке ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отраслевой статистикой.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тыс. б/с по сравнению с обязательствами по сделке.

Россия обязалась в рамках соглашения ОПЕК+ сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с. Однако в июне страны-участницы сделки решили увеличить добычу нефти в целом на 1 млн б/с.

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