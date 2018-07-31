Экономика

Эстония начала расследование об отмывании денег в Danske Bank по заявлению Браудера

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Эстонская прокуратура во вторник начала расследование на основании жалобы обвиняемого в РФ в мошенничестве главы компании Hermitage Capital Уильяма Браудера, который на минувшей неделе заявил о причастности 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank к отмыванию миллиардов долларов.

Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг заявила во вторник, что следующим станет вопрос, поступит ли таким же образом прокуратура Дании.

"Подобную жалобу предъявили Дании пару недель назад. Следственные органы Эстонии отреагировали на этот раз оперативнее", - сказала Перлинг.

"Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом ключевого значения в отмывании денег на направлении Россия-Европа. Сегодняшнее решение прокуратуры является важным шагом в глобальном расследовании отмывания денег", - сказала генпрокурор Эстонии газете Postimees.

По ее словам, 26 сотрудников эстонского отделения банка создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через отделение прошло около $13 млрд сомнительного происхождения.

"Отмывание денег в Danske Bank стало общественным скандалом, и общественность предъявляет законные вопросы. Похоже, что сейчас имеется и политическая воля,

ЭкономикаБраудер обвинил эстонское отделение Danske bank в масштабном отмывании денегЧитать подробнее

чтобы появилось понимание", - приводит издание комментарий Браудера на решение прокуратуры о возбуждении уголовного дела, опубликованный в фейсбуке.

Он напомнил, что поднимал этот вопрос еще в 2013 году, но следственные органы Эстонии проявили тогда "очень странный подход".

"Эстония возбудила официальное расследование, но реально не было ничего сделано. До тех пор, пока новый прокурор вообще не прекратил дело", - отметил Браудер.

Заявление Браудера

25 июля газета Postimees и деловая газета Aripaev сообщили, что глава компании Hermitage Capital направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во главе с бывшим главой эстонского отделения Айваром Рехе (Aivar Rehe), которые, по его мнению, действовали в корыстных целях.

"Эта деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, объем 21 сделки из тех, которые проводились через эти счета, превысил в общей сложности $9 млрд", - говорится в жалобе.

В пресс-службе прокуратуры подтвердили получение жалобы.

Бывший сотрудник банка Лийна Окс (Liina Oks) сказала, что искренне удивлена этой информацией и ничего не знает о движении таких сумм на счетах банка.

По данным СМИ, в 2007-2015 годы в эстонском отделении Danske Bank было отмыто до 7 млрд евро, что является самым крупным в Европе случаем отмывания денег. Расследование ведут Danske Bank, Парижский суд первой инстанции и Фининспекция Дании.

Дело "Дальней степи"

Браудер и его партнер Иван Черкасов 29 декабря 2017 года были заочно приговорены Тверским судом Москвы к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно и штрафам по 200 тыс. рублей каждому. Кроме того, им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет после отбытия наказания. Также суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве, солидарно взыскав с осужденных 4,2 млрд рублей.

Браудер был признан виновным в организации преднамеренного банкротства (ч. 3 ст. 33 УК РФ - ст.196 УК РФ) и организации неисполнения обязанностей налогового агента (ч. 3 ст. 33 УК РФ - ч.2 ст. 199.1 УК РФ), Черкасов - в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

Как установили следствие и суд, Браудер организовал преднамеренное банкротство компании "Дальняя степь", а Черкасов осуществил преступный план. В результате преступной деятельности Браудер вывел активы из компании перед ее банкротством, что причинило значительный ущерб государству.

Это уголовное дело стало вторым в отношении Браудера, рассмотренным Тверским судом в заочном порядке. В июле 2013 года суд заочно приговорил основателя Hermitage Capital к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.

Саммит РФ - США в Хельсинки

16 июля на совместной пресс-конференции в Хельсинки с Д.Трампом В.Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.

В РоссииВС РФ отказал HSBC в споре из-за 1,25 млрд рублей налогового долга компании БраудераЧитать подробнее

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Роберта Мюллера), присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", - сказал президент РФ.

По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда, возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

"По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.

Ранее начальник управления генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил, что российская сторона хотела бы допросить бывшего посла США в РФ Майкла Макфола и главу фонда Hermitage Capital У.Браудера, который уже заочно осужден в России.

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Теги: Эстония, Hermitage Capital, Уильям Браудер

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